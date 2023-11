La magia di Santa Lucia | lo stupore negli occhi dei bambini e dei turisti stranieri

Leggi su bergamonews

(Di domenica 26 novembre 2023) Bergamo. Mi sono recato alla Chiesa situata all’angolo tra la via XX Settembre e Largo Medaglie d’Oro. Fuori dall’ingresso principale e dall’uscita laterale c’erano dei volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri in divisa e intorno all’edificio una selva di passeggini parcheggiati in seconda e tripla fila. Ho immaginato per un momento di essere un turista straniero, di guardare questa scena “dal di fuori”… la situazione di per sé è piuttosto strana! L’ex carabiniere in pensione chiede qualcosa a ciascun bambino in procinto di entrare e quest’ultimo gli mostra una busta. A questo punto l’attendente sorride, guardando con complicità i genitori del fanciullo, scambia ancora due battute e poi lascia entrare il gruppo. Qualche minuto dopo la stessa famiglia viene accolta all’uscita laterale dall’altro volontario che, se necessario, la aiuta a oltrepassare il gradino col passeggino e ...