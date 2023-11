La Francia vince lo Junior Eurovision Song Contest 2023. Italia ferma all’11esimo posto

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 26 novembre 2023)JESC (dal profilo X di) Per il secondo anno consecutivo, è laad aggiudicarsi la vittoria dello, nella location del Palais Nikaïa a Nizza. La canzone vincitrice, “Coeur”, e la sua cantante Zoé Clauzure, si sono aggiudicate la vittoria della kermesse canora dedicata ai piccoli grandi talenti con 228 punti (136 della giuria e 92 dal televoto). La vittoria di Zoé si aggiunge a quella dello scorso anno di Lissandro con la sua Oh Maman!, riportata sul palco dellooggi, come passaggio di testimone per il futuro vincitore. La giovane artista Zoé Clauzure ha 13 anni e, a dispetto della sua giovane età, ha già esperienza ...