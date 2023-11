La fine dell’Occidente | il pensiero di Carroll Quigley | precursore di Huntington

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 26 novembre 2023) Quando, il 16 luglio 1992, Bill Clinton accettò ufficialmente di essere il candidato democratico alle elezioni presidenziali di quell’anno, nel suo discorso citò quelli che erano stati i suoi modelli di riferimento: tra questi, vi era un suo professore di quando studiava alla Georgetown University,, il quale gli spiegò “che l’America è il più grande Paese nella storia del mondo perché il nostro popolo ha sempre creduto in due cose: che il futuro può essere migliore del presente e che ognuno di noi ha la responsabilità personale e morale di renderlo tale”. Alla maggior parte delle persone il nome dipotrebbe non dire nulla. Ma questo storico e politologo, nato a Boston nel 1910 e scomparso a Washington nel 1977, è stato d’ispirazione per molti altri intellettuali americani, anticipando in tempi non sospetti lo ...