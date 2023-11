La festa diventa una trappola | 17enne stuprata da un branco di amici

(Di domenica 26 novembre 2023) Doveva essere unacon gliinvece si è rivelata una. Quattro studenti tra i 17 e i 20 anni sono adesso indagati a piede libero per violenza sessuale di gruppo. Vittima una studentessa di 17 anni . I fatti, descritti dal Secolo XIX, risalirebbero al marzo 2023 e la ragazza ha formalizzato la sua denuncia negli uffici della squadra mobile di Genova. All’esito delle indagini, qualche...

Milano - la manifestazione pro Israele diventa terreno di scontro tra il ministro Santanché e il sindaco Sala : «Aizzati i manifestanti - vergogna avere un ministro come lei» – Il video

La festa per scambisti a Sutri diventa un incubo : gli ospiti fuggono nudi coprendosi con le tovaglie

La festa diventa un incubo - ragazza stuprata dagli amici : indagini in corso

Il Natale speciale di Assisi: dal 1° dicembre al 7 gennaio oltre 250 eventi

... in cui la storia del primo presepe del 1223una esperienza da vivere in prima persona, con ... Nel centro storico di Assisi, addobbato a, ci saranno anche il Trenino del Natale per un tour ...

La festa diventa una trappola, stuprata dagli 'amici' Agenzia ANSA

La festa diventa una trappola, stuprata dagli “amici” a Genova - L'Unione Sarda.it L'Unione Sarda.it

La festa diventa una trappola, stuprata dagli “amici” a Genova

Dall’atmosfera festosa alla violenza il passo è stato breve. Una studentessa di 17 anni ha denunciato alla Squadra mobile di Genova di essere stata vittima di uno stupro di gruppo da parte di quattro ...

Genova, la festa diventa una trappola: 17enne stuprata dagli 'amici'

Protagonisti quattro studenti tra i 17 e i 20 anni che sono adesso indagati a piede libero per violenza sessuale di gruppo ...