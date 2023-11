La dedica di Chanel Totti a Ilary Blasi dopo l’uscita del docufilm “Unica”

Leggi su tpi

(Di domenica 26 novembre 2023) Nel giorno in cui Netflix ha rilasciato il’,to ache ha raccontato la sua verità sul modo in cui è finito il matrimonio con Francesco, sono stati migliaia i commenti sui social in cui gli utenti si sono divisi tra chi si schiera con la showgirl e chi invece difende l’ex capitano della Roma. Neutrali, come normale che sia, restano i figli della coppia compresa la 16enne secondogenitache in una storia Instagram ha però volutore un pensiero alla madre: “Fiera della donna che sei. Ti amo” sono le parole scritte al fianco di un’immagine ditratta proprio daldi Netflix. Niente contro papà Francesco, con cui i rapporti sono rimasti ...