La convergenza necessaria tra Roma e Berlino

(Di domenica 26 novembre 2023) Dal summit tra Giorgia Meloni e Olaf Scholz emergono problematiche comuni. Una strategia politica condivisa sta nelle cose. L’incontro di Giorgia Meloni con Olaf Scholz si celebra alla vigilia di un anno elettorale tanto in Germania quanto in Italia, ma le esigenze della campagna cedono il passo ai grandi dossier dell’economia e della geopolitica. Ac’è ancora chi descrive la presidente del Consiglio italiano come una politica post-fascista, e chi invece la considera un interlocutore pragmatico. Nella prima categoria rientrano soprattutto i Verdi tedeschi, e ampi settori dei media. Della seconda categoria, invece, fanno parte sia i democristiani della Cdu, sia i social-democratici. L’interesse verso Meloni ha anche a che fare con il pallottoliere della politica: i popolari, di cui la Cdu tedesca è la forza principale, valutano un accordo di coalizione con la ...