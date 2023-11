La 13enne Hila Rotem smentisce Hamas | “La mamma è stata sempre con me Ci hanno divise due giorni fa”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 26 novembre 2023) Quando Israele ha accusatodi aver violato l’accordo sulla tregua non avendo liberato Raya, madre di unatornata libera, l’organizzazione terroristica ha dichiarato di non aver trovato la donna. Mala versione dei miliziani: “Lacon me – afferma citata da N12 – per tutta la prigionia.ci hadueprima della liberazione. Le condizioni di mia madre erano buone.ha detto che c’era un cessate il fuoco e che ci liberavano”. Il mancato rilascio di Raya, la madre di, e del fratello di Mia Regev, Itai, aveva causato tensioni trae Israele. ...