Kilimangiaro Rai 3 | ospiti oggi | 26 novembre 2023

Leggi su ascoltitv

(Di domenica 26 novembre 2023)pomeriggio su Raitre, alle 17:15, torna l’appuntamento con i viaggi di, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli. Nel cast fisso ritroviamo anche il geologo Mario Tozzi, che proporrà al pubblico alcune riflessioni in merito all’ambiente ed al clima da proteggere. Nella quinta puntata del 26due fuoriclasse del windsurf, il campione del mondo Matteo Iachino e, in collegamento da Maui, Isole Hawaii, Federico Morisio. A seguire ospite di Camila Raznovich è l’Egittologa dell’Università di Birmingham, Valentina Santini, che illustra le ultimissime scoperte archeologiche, anche italiane. Il corrispondente Rai da New York Claudio Pagliara ...