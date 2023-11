Juventus | tutto ormai deciso prima dell’Inter | la probabile formazione – Sky

Leggi su inter-news

(Di domenica 26 novembre 2023) Solo qualche ora alla più importante della dodicesima giornata di campionato di Serie A, quella trae Inter. Nonostante i tanti infortuni per entrambe le squadre, alle 20:45 si gioca il derby d’Italia. Di seguito ladei bianconeri secondo quanto riportato da Sky Sport, con la sorpresa a centrocampo. LA– Massimiliano Allegri in occasione di-Inter ha recuperato i giocatori che fino a ieri erano in dubbio, come Weston McKennie, Fabio Miretti e Manuel Locatelli, tutti presenti tra i convocati. Tra questi, però, solo il primo giocherà titolare, completando il reparto di centrocampo con Adrien Rabiot e il giovane Nicolussi Caviglia. Il modulo sarà a specchio con l’Inter: Szczesny tra i pali. In difesa confermati Gatti, Bremer e ...