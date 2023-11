Juventus-Inter | una partita contro la storia Una favorita – CdS

Leggi su inter-news

(Di domenica 26 novembre 2023)di questa sera è unainsolita per ladi questo match. Dal Corriere dello Sport emergono diversi dati che sostengono una tesi: i nerazzurri sono i grandi favoriti alla vittoria. SCUDETTO – Questa parola, ossia ‘Scudetto‘, si addice molto più all’che alla. Nonostante la rosa sia stata pagata 250 milioni di euro l’età dei giocatori spiega il motivo di questa tesi.è unaoggi che vala: stavolta sono i nerazzurri l’instant team pronto a vincere e favorito per lo Scudetto. 29 anni d’età media, il 20% degli atleti tra i 21 e i 25 anni, il 45.9% tra i 26 e i 30 anni ed in più zero Under-21. Lainvece ha ...