Juventus-Inter oggi in tv | canale | orario e streaming Serie A 2023 2024

Leggi su sportface

(Di domenica 26 novembre 2023) Tutto pronto per il derby d’Italia tra, in campo alle 20:45 di domenica 26 novembre all’Allianz Stadium in occasione della tredicesima giornata diA. La squadra nerazzurra non ha trovato il successo in 15 delle ultime 17 trasferte contro lain campionato (4N, 11P) e in nove di queste non ha trovato la via del gol. Simone Inzaghi proverà ad infrangere anche questo tabù per consolidare la vetta della classifica. In ogni caso sarà una sfida a suo modo storica: è la prima volta chesi affrontano con almeno 29 punti a testa prima della quattordicesima giornata di campionato. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi offrirà gli approfondimenti nel post gara, come le pagelle, la moviola e le parole dei ...