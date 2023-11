Juventus-Inter LIVE oggi | in diretta tutti gli aggiornamenti in vista della partita

(Di domenica 26 novembre 2023)si gioca per la tredicesima giornata di Serie A 2023-2024: seguisu-News.it tutte le principali notizie in. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 20.45 all’Allianz Stadium di Torino. Di seguito inglipretutte le notizie del predi(ore 20.45): probabili formazioni, ultime news, precedenti,TV, arbitro e molto altro., Locatelli prova il ‘miracolo’! La probabile formazione – TS, Inzaghi non ha dubbi! La ...

Lippi: "Alla Juve i miei anni migliori. Venire a Torino è sempre un'emozione"

TORINO -non è e non può essere una partita come tutte le altre. Proprio come, quella di ieri, non è stata una vigilia come tutte le altre. Il Torino Film Festival in corso di svolgimento in ...

Delneri: “Juve-Inter non determinante per il campionato. Ora vedo i nerazzurri davanti” fcinter1908

Corriere di Torino - C’è Juve-Inter, in palio il primo posto

"C'è Juve-Inter, in palio il 1° posto". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere di Torino. E' in programma questa sera la super sfida dell'Allianz Stadium fra la Juventus e ...

Juve-Inter, le PROBABILI FORMAZIONI e dove vedere la partita

L'attesa per la sfida Juventus-Inter è permeata da incertezze riguardanti la formazione bianconera. La presenza di Locatelli è in bilico, ma Allegri.