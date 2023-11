Juventus-Inter | il derby d’Italia per far capire chi è più forte

Leggi su inter-news

(Di domenica 26 novembre 2023)assegna la testa della classifica di Serie A. Alla tredicesima giornata ilnon è ancora decisivo, ma può indirizzare molta della strada di questo campionato. PROVA DI FORZA – Sono state due settimaneminabili causa sosta per le nazionali, ma adesso l’attesa è finita. C’è, la madre di tutte le partite, una sfida che negli anni non è mai stata banale e non lo sarà nemmeno oggi. Questo perché si affrontano seconda contro prima, entrambe in striscia positiva e con numeri da primato. Nonostante, vedendole giocare, solo l’abbia dimostrato di valere la posizione che si ritrova. Ma la, a forza di corto muso, ha trovato una sua identità ed è risultata difficile da piegare, anche ...