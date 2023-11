Juventus-Inter formazioni ufficiali | Inzaghi sfida Allegri senza pretattica!

Leggi su inter-news

(Di domenica 26 novembre 2023)in campo tra poco per la partita della 13ª giornata del Campionato Italiano di Serie A TIM. Fischio d’inizio alle ore 20:45 a Torino presso l’Allianz Stadium. Nessuna novità nell’di, che schiera esattamente l’undici titolare previsto ormai da dieci giorni contro ladi. Zero pretattica in casa nerazzurra, mentre in casa bianconera la sorpresa è Nicolussi Caviglia dal 1?. Di seguito lediin Serie A(3-5-2): 1 Szczesny; 4 Gatti, 3 Bremer, 24 Rugani; 27 Cambiaso, 16 McKennie, 41 Nicolussi Caviglia, 25 Rabiot ©, 11 Kostic; 7 Chiesa, 9 D. Vlahovic. A disposizione: 23 Pinsoglio, 36 Perin; 5 Locatelli, 12 Alex Sandro, ...