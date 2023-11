Juventus-Inter con Locatelli? Formazione con dubbio per Allegri

Leggi su inter-news

(Di domenica 26 novembre 2023) Il derby d’Italiadomina la giornata di oggi in Serie A, alle 20.45.non ha ancora sciolto le riserve, ma in attesa della rifinitura la sensazione è chegiocherà. RECUPERO IN EXTREMIS – C’è chi lo aveva già ipotizzato da subito, ma ora sembra che stia diventando sempre più realtà: Manueltitolare in. Il centrocampista ha saltato le partite dell’Italia per una frattura leggermente scomposta della decima costola, riportata quindici giorni fa col Cagliari. Nonostante sia passato così poco tempo negli ultimi giorni si è allenato in gruppo, con Massimilianoche ieri in conferenza stampa ha aperto a una maglia da titolare. Che dovrebbe esserci, a questo punto, anche se si attende la ...