Juventus-Inter | bivio Locatelli per Allegri | ecco quando la scelta – SI

Leggi su inter-news

(Di domenica 26 novembre 2023) A poche ore dalla sfida traall’Allianz Stadium,lavora agli ultimi dettagli per stilare la formazione ufficiale. Tutto si deciderà nelle ultime ore, spiega Sportitalia, in relazione a. RIFINITURA – A meno di 24 ore dal derby d’Italia tra, supersfida delle 20.45 a Torino, Massimilianosta studiando i dettagli per definire il centrocampo ufficiale nel match più importante della prima parte di stagione. Il tecnico della, spiega Sportitalia, aspetterà fino all’ultimo minuto l’eventuale rientro di Manuel. Proverà a capire se ci siano margini, come anticipato in conferenza, e deciderà solo dopo la rifinitura di domani l’eventualeda ...