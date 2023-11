Juventus-Inter | alcune statistiche storiche aspettando il Derby d’Italia

Leggi su glieroidelcalcio

(Di domenica 26 novembre 2023)Domenica 26 novembre, alle 20.45, l’Allianz Stadium di Torino sarà il palcoscenico del “ed. Una sfida che, in passato è stata la protagonista di tante pagine della storia calcistica italiana. Diverse sono lelegate a questo match eccone: quella nerazzurra è stata l’ultima squadra in Serie A di Giacomo Neri. Doppio ex, realizzò l’unica rete con la casacca della Vecchia Signora in-Ambrosiana del 18 ottobre 1936. Alberto Piccinini, due scudetti in bianconero, siglò il secondo e ultimo gol con lacontro la Beneamata, l’11 novembre 1949. Nella storia del Biscione, ...