Juventus-Inter 1-1 le pagelle e il tabellino della partita

Leggi su sportnews.eu

(Di domenica 26 novembre 2023) . Big match13a giornataSerie A, scontro diretto per il titolo. Scontro diretto per il titolo, a Torino si gioca una fetta di scudetto molto importante: Allegri vs Inzaghi, due filosofie di gioco contrapposte a confronto, due credi differenti che possono dire molto sull’attuale Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.