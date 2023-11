Juventus | i tifosi contro l’ex Cuadrado | cori pesanti allo stadio | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 26 novembre 2023) Emozioni nel primo tempo die Inter, gara valida per la 13ª giornata del campionato di Serie A. Botta e risposta tra attaccanti: prima il vantaggio di Vlahovic su assist perfetto di Chiesa, poi il pareggio di Lautaro Martinez. Nei primi minuti del secondo tempo si registrano poche occasioni. Losi infiamma dopo il 70? con l’ingresso in campo di Juan, grande ex della partita. Il colombiano è stato ricoperto di fischi e da un coro: “uomo di m….”, poi i continui fischi ad ogni pne toccato dal calciatore dell’Inter.ha risposto con un ‘sorrisino’ al momento dell’ingresso in campo. Serie A-Inter: il gol di Vlahovic, l'esultanza polemica e il pareggio di Lautaro ...