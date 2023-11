Juve Inter | Lippi | «Vedo solo loro per lo scudetto»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 26 novembre 2023) Marcello, ex allenatore di, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida di questa sera Marcello, ex allenatore di, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida di questa sera. Le sue dichiarazioni: PAROLE – «Mi aspettavo chefacessero un campionato di alto livello, ma a dire il vero anche altre squadre. Invece sembra che siano leggermente più arretrate. Ci potrà essere qualche avvicinamento ma penso che il campionato se lo giocheranno queste due».