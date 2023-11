Juve-Inter | da Bremer a Frattesi | in quanti potevano giocarla con l'altra maglia

Precedenti Juventus-Inter : l’ultima volta finì in rissa con… Cuadrado!

Juventus-Inter - la probabile formazione : c’è un cambio per Inzaghi

Ordine : «Juventus-Inter - passaggio decisivo solo in un caso»

Verso Juve - Inter: bianconeri bestia nera dei nerazzurri, che precedenti!

La Juventus è la squadra che ha vinto più sfide contro l'nella storia della Serie A (87 su 180), almeno 33 successi in più di qualsiasi altra.

Zhang latita: no a Juve-Inter, cerca 500 milioni in Usa. Ma il tempo stringe Tuttosport

Inzaghi: “Oggi valuto Cuadrado, distorsione per Sanchez. Juve Non nascondo obiettivi Inter” fcinter1908

Juventus-Inter dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni della partita

La partita Juventus-Inter sarà visibile in diretta tv e in esclusiva per gli abbonati su Dazn. Gli utenti registrati a Sky che hanno attivato il servizio potranno vedere la gara sul canale 214, Zona ...

Juventus-Inter “Derby” per il titolo

Roma (AFP) - Il Napoli è rimasto indietro, il Milan inconsistente, e la corsa per il titolo di campione d'Italia si è già trasformata in un duello tra la ...