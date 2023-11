(Di domenica 26 novembre 2023) Prima da avversario allo Stadium, dopo i tanti anni con la maglia dellantus, per Juan. Il colombiano, in...

Prandelli : «Fiorentina Juve - Vlahovic e Chiesa avranno bisogno dei tappi per i fischi»

Juve - Inter, si scalda l'atmosfera allo Stadium: 'Segnali di una degna società', 'Asfaltiamoli' e 'Allegri uomo vero'

Commenta per primo Si scalda l'atmosfera all'esterno dell'Allianz Stadium di Torino. I tifosi di fede bianconera hanno esposto alcuni striscioni, indirizzando alcunie cori all'arrivo del bus nerazzurro. Da 'Maledettamente con voi, asfaltiamoli' a 'In campo 11 guerrieri, in panchina un condottiero. Allegri uomo vero', gli ultras della Vecchia Signora hanno ...

Juve-Inter, Cuadrado da avversario a Torino: lo Stadium fischia il grande ex TUTTO mercato WEB

Diretta Juve-Inter, segui LIVE il derby d'Italia: formazioni ufficiali Corriere dello Sport

Juve, fischi per l'ex Cuadrado in panchina nell'Inter

Prima da avversario allo Stadium, dopo i tanti anni con la maglia della Juventus, per Juan Cuadrado. Il colombiano, in panchina nell'Inter che questa sera affronterà i bianconeri, è stato accolto con ...

Juve-Inter, si scalda l'atmosfera allo Stadium: 'Segnali di una degna società', 'Asfaltiamoli' e 'Allegri uomo vero'

Si scalda l'atmosfera all'esterno dell'Allianz Stadium di Torino. I tifosi di fede bianconera hanno esposto alcuni striscioni, indirizzando alcuni fischi e cori all'arrivo del bus nerazzurro. Da 'Male ...