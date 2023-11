Il Camarda day: è storia. È record!

deve assolutamente uscire dal letargo perché questa è la sua ultima occasione della carriera. ... Thiaw, Tomori, Theo Hernández; Musah (dal 83' Krunic), Reijnders, Pobega;, Jovi (dal 84'...

Jovic e Chukwueze, altra bocciatura! È davvero tutto da buttare Pianeta Milan

Pioli ha bocciato Jovic, a gennaio parte l'assalto a David La Gazzetta dello Sport

Il ritorno alla vittoria in campionato non restituisce sorriso e fiducia ai rossoneri. Ora l'Europa per cambiare marcia

Il ritorno alla vittoria in campionato non restituisce sorriso e fiducia ai rossoneri. Ora l'Europa per cambiare marcia ...

Pioli: “Non abbiamo ancora superato il momento negativo, Chukwueze darà il suo apporto, Jovic ha veramente tanto talento”

Il tecnico del Milan Stefano Pioli si è focalizzato sulle prestazioni anche di alcuni singoli riguardo la gara vinta ieri contro i viola. Stefano Pioli ha risposto alle domande dei giornalisti in conf ...