Italia campione della Coppa Davis di Tennis | l’omaggio dell’Inter

(Di domenica 26 novembre 2023) L’si è portata a casa ladi. Decisiva la vittoria in finale contro l’Australia. L’Inter ha celebrato il grandioso successo. CAMPIONI ? Una vittoria che mancava dal 1973, l’ritorna a vincere la, ovvero ladel Mondo di. Trionfo in finale contro l’Australia. Arnaldi ha vinto il suo match contro Popyrin in tre set (7-5, 2-6, 6-4), mentre Sinner ha battuto in due set De Minaur (6-3, 6-0). Un trionfo straordinario. Anche l’Inter primapartita contro la Juventus (clicca Qui per il live), ha celebrato il successo. L'torna sul tetto del mondo Complimenti agli Azzurri per la vittoria...