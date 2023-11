Italia Australia streaming e diretta tv | dove vedere la finale della Coppa Davis

Leggi su tpi

(Di domenica 26 novembre 2023) Stasera, domenica 26 novembre 2023, alle ore 16 a Malaga si gioca la2023 tra, ultimo atto del prestigioso trofeo che la nostra nazionale non vince dal 1976 sulla terra rossa di Santiago in Cile. Allora la squadra capitanata da Nicola Petrangeli s’impose con il risultato di 4-1 con Corrado Barazzutti, Adriano Panatta e Tonino Zugarelli. Gli azzurri arrivano alla finalissima che manca a distanza di 25 anni dall’ultima volta (1998) dopo aver battuto in semila Serbia di Djokovic; glini sono reduci dal 2-0 alla Finlandia. In caso di vittoria gli oceanici porterebbero a casa la 29esima insalatiera....