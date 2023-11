Italia-Australia oggi in tv | orari Finale Coppa Davis 2023 | canali | programma in chiaro | streaming

(Di domenica 26 novembre 2023)edsi contenderanno il titolo nelladelladi tennis in corso a Malaga, in Spagna: gli oceanici hanno eliminato la Repubblica Ceca ai quarti e la Finlandia in semi, mentre gli azzurri hanno superato i Paesi Bassi nel primo tie e la Serbia nel secondo. LA DIRETTA LIVE DEL PRIMO SINGOLARE DIDIDALLE 16.00 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DE MINAUR, SECONDO SINGOLAREL’attotraedandrà in scena, domenica 26 novembre, a partire dalle ore 16.00, ...

La partita fra Italia e Australia (che ha vinto nelle precedenti finali con gli azzurri del 1960, 1961, 1977) inizia alle 16 e si gioca al Palacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena di Malaga, in Spagna.

