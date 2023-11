Italia | a Malaga è un appuntamento con la storia | solo l’Australia tra gli Azzurri e la seconda Coppa Davis

Leggi su sportface

(Di domenica 26 novembre 2023) 4 dicembre 1998, Forum di Assago. Una discreta parte dei milioni dini che in queste settimane si stanno avvicinando al tennis per la prima volta grazie alle imprese compiute da Jannik Sinner, 25 anni fa non erano ancora nata. Altri magari erano piccoli e hanno ricordi sbiaditi, e sicuramente ci sarà chi invece ha ancora impresse negli occhi e nella mente le lacrime di Andrea Gaudenzi nel primo singolare della Finale ditrae Svezia. La spalla del tennista faentino, già malconcia alla vigilia, fece definitivamente crac sul finire del quinto set del match contro Magnus Norman. Si interruppe in quel preciso istante il sogno di tornare a vincere la competizione a distanza di 22 anni dall’ultima volta. Quel digiuno, se la matematica non ci inganna, nel frattempo è diventato lungo 47 anni. E da ...