Ischia | un anno fa l’alluvione Il ministro Musumeci nell’isola per rendere omaggio alle vittime

Leggi su ildenaro

(Di domenica 26 novembre 2023) ”Unfa la tragedia di. 12e tanta devastazione sotto la frana. Stamane sto tornando su quei luoghi peralla memoria di chi non c’è più, mentre la ricostruzione va avanti per restituire normalità a quel territorio bellissimo e fragile”. Lo scrive su Facebook ilper la Protezione civile Nello. I sindacati: C’è ancora tantissimo da fare“A distanza di undalla drammatica frana di, che provocò la morte di 12 persone, c’è ancora tantissimo da fare, ci sono ferite ancora aperte. Noi continuiamo a ribadire che la messa in sicurezza del territorio è una delle priorità del Paese: in tutta Italia ci sono milioni di persone che vivono in zone a rischio, tantissime delle quali in ...