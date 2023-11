Io dico che il patriarcato non esiste | è un concetto troppo semplicistico per essere vero

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 26 novembre 2023) Ilnon. Si tratta di una veritàevidente e banale per lasciare tale affermazione alla Destra più becera, quella che la utilizza per far proseguire un sistema sociale e culturale che discrimina e sottomette il femminile. È sufficiente richiamarsi alle basi della teoria politica per comprenderlo: chi sarebbe il capo, l’oligarchia o anche solo i quadri dirigenti di questo presunto potere patriarcale? Dove si trova la sede di tale potere? Chi ne sono i soggetti politici e sociali titolati e deputati a diffonderlo e praticarlo? Quale l’obiettivo finale? Un sano buon senso privo di ideologia basta a comprendere che non vi sono risposte soddisfacenti a queste domande, perché a mancare è il soggetto stesso di cui si vorrebbe parlare. La mancanza di tali risposte, in compenso, permette delle generalizzazioni al tempo ...