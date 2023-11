Invitano Rackete ma attaccano Salvini che ospita Le Pen

Leggi su iltempo

(Di domenica 26 novembre 2023) Scegliere da che parte stare, in politica, è forse il passaggio più importante e, al tempo stesso, delicato per un movimento. Una decisione che sancirà, per sempre, l'essenza stessa di quel partito o di quella segreteria. Lo collocherà in uno scacchiere e ne traccerà gli elettori di riferimento ed i possibili alleati. Il Partito Democratico targato Elly Schlein ha deciso di schierarsi a favore di chi non rispetta le leggi italiane, di chi pretende di cancellare le nostre tradizioni, di chi ha messo a pentimento la vita di numerosi agenti della guardia di finanza. Non è un caso che Carolasia diventata così l'icona della sinistra immigrazionista. Di quell'universo progressista convinto che, per sopperire alla scarsa natalità, non servano politiche a sostegno della famiglia (tradizionale), ma che vadano fatti sbarcare nel nostro Paese migliaia, milioni di ...