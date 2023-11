Inter | Marotta | «Juve? Rimane la favorita per lo scudetto»

(Di domenica 26 novembre 2023) Le parole di Beppe, amministratore delegato dell’, prima del calcio d’inizio della partita dei nerazzurri con laGiuseppeha parlato ai microfoni di DAZN prima del fischio d’inizio di. Di seguito le sue parole. PESO DELLA PARTITA – «Non pesa assolutamente, sappiamo che laè un avversario di tutto rispetto, secondo in classifica. Ma credo che per noi sia soprattutto importante dare continuità alle prestazioni. Anche se il risultato conta tantissimo». BOTTA E RISPOSTA CON ALLEGRI – «È un po’ un rimbalzino, fa parte della comunicazione. Ci scarichiamo a vicenda il ruolo di protagonista, fa parte delle dinamiche del calcio. Siamo primi e secondi. Miriamo a un risultato ambizioso ma non con ...

