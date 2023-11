Inter | Damiani su Agoumé | 'Valuteremo offerte interessanti'

Oscar Damiani:"Dispiace un po' per Garcia, grande fiducia in Mazzarri.

Damiani: “Juve-Inter gara equilibrata. Radu può rimanere in Premier. E su Agoumé…” fcinter1908

Marotta: "Anche se vinciamo Juve favorita, però ci sono le altre. Rinnovo di Lautaro Non ci saranno problemi"

Arrivato in postazione DAZN, l’ad sport dell’Inter Beppe Marotta introduce così la grande sfida con la Juventus, partita mai come questa sera assume un ulteriore valore per la ...

Calciomercato Inter, Damiani: “Parleremo coi nerazzurri del suo futuro. Su Khephren Thuram..”

Intervistato da Numero Diez, Oscar Damiani, ex calciatore e noto procuratore, ha parlato di Ionut Radu, suo assistito e non solo: "È un’esperienza molto positiva, il ragazzo è molto contento e molto s ...