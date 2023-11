Insetticidi e cattivi stili di vita | infertilità in aumento

Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 26 novembre 2023) Entro i prossimi decenni l’umanità potrebbe avvicinarsi pericolosamente al limite dell’. Nell’ultimo mezzo secolo, infatti, la concentrazione di spermatozoi si è più che dimezzata, passando dai 101 milioni per millilitro a 49 milioni per millimetro. Secondo gli studi di settore, gli uomini possono essere considerati subfertili con concentrazioni di spermatozoi inferiori a 40 mil/ml, mentre sono sterili con concentrazioni inferiori a 15 mil/ml. Siamo quindi pericolosissimamente vicini al punto di non ritorno. La ricerca A dirlo è un articolo pubblicato nella rivista ‘Human Reproduction Update’ sulla base di uno studio condotto dagli scienziati della l’Università Ebraica di Gerusalemme e della Icahn School of Medicine di New York. Il team, guidato dagli studiosi Hagai Levine e Shanna Swan, è composto da ricercatori provenienti da ogni area del mondo per avere ...