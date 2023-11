Infortunio Zaccagni | il comunicato della Lazio sulle sue condizioni

Lazio, le sensazioni di Sarri sull'infortunio di Zaccagni

Commenta per primo Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha dato le sue prime impressioni sul nuovooccorso all'esterno offensivo Mattianel match contro la Salernitana: 'Ha un problema articolare all'anca, non muscolare. Farà accertamenti. Penso in serata farà analisi ...

Lazio, Sarri sull'infortunio di Zaccagni: "Problema articolare, ora deve..." La Lazio Siamo Noi

Zaccagni, nuovo infortunio. Problema all'anca per l'esterno, Champions a rischio ilmessaggero.it

Lazio, lesione all'anca sinistra per Zaccagni: il comunicato

Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Mattia Zaccagni è stato sottoposto ad esami clinici e strumentali presso Paideia International Hospital. Gli approfondimenti non hanno ...

Lazio, il punto sugli infortuni: nessuna lesione per Zaccagni, ecco quando torna Romagnoli

Sollievo in casa Lazio per le condizioni di Mattia Zaccagni. Uscito in stampelle ieri dall'Arechi, per l'attaccante Sarri aveva parlato in conferenza stampa di un problema all'anca, ma gli esami strum ...