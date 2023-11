Infortunio Olivera | Napoli in ansia Domani risonanza a Villa Stuart

(Di domenica 26 novembre 2023) Inilper le condizioni di Mathias, uscito perdurante-Atalanta:previsti esami strumentali a. Notizie Calcioin casaper le condizioni di Mathias, uscito in barella e in lacrime durante il match contro l’Atalanta al Gewiss Stadium. Il terzino uruguaiano, dopo un cambio di direzione, ha subito un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. Costretto a fermarsi e a chiedere l’intervento dei sanitari. Sostituito da Juan Jesus, con Mario Rui infortunato.si è accasciato sul terreno di gioco in preda al dolore e alle lacrime. Inlo staff medico del ...

Mazzarri: "Fare bel calcio e perdere le partite, non va bene. Servono i risultati"

"Non mi sembra unleggero, farà degli accertamenti ma non è qualcosa di lieve bensì più importante". L'ammonizione Mazzarri: "Non la meritavo, non ho fatto nulla di particolare. ...

La splendida dedica di Juan Jesus: "Questa vittoria è per Mathias". E Olivera ringrazia

Compatti e umili nella sofferenza: il Napoli alla Mazzarri

Mazzarri ha restituito al Napoli e ai suoi tifosi quella piacevole sofferenza su cui aveva costruito i successi della sua prima era. Tanta fatica per portare a casa i tre punti. Ma è ...