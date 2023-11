Infortunio Olivera | il Napoli potrebbe prendere uno svincolato | ma è più probabile una soluzione interna

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 26 novembre 2023) L’di Mathiasche ieri è uscito in lacrime dal campo durante il primo tempo contro l’Atalanta, è una bella tegola per il. Già ieri si presumeva che si trattasse di unabbastanza grave. Poi ilha confermato il peggio: “Mathias, infortunatosi ieri nel primo tempo nella gara di Bergamo, questa mattina, accompagnato dal Dottor Canonico, è stato visitato a Villa Stuart dal Professor Mariani. Il difensore azzurro ha sostenuto esami clinici e strumentali che hanno evidenziato una lesione di secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro“. Ora si deve capire come risistemare una difesa che già aveva cominciato a scricchiolare dopo l’addio di Kim e che anche Mario Rui è al momento fermo ai box. Nel ...