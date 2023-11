In centinaia ad Arpaise alla fiaccolata per Giulia Cecchettin e per le donne vittime del femminicidio

(Di domenica 26 novembre 2023) Tempo di lettura: 4 minutiLe luci delle candele hanno riscaldato la serata fredda del 25 novembre ad, dove nella Piazza Matteo Renato Donisi, seppur con un clima di freddo e di vento burrascoso, le, gli uomini e i bambini, hanno partecipato numerosiGiornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle, organizzata dall’Amministrazione Comunale,presenza del Sindaco Vincenzo Forni Rossi insieme a tutta l’Amministrazione, della numerosa cittadinanza che ha indossato abiti rossi, degli alunni dell’Istituto Scolastico Luigi Settembrini di San Leucio del Sannio, accompagnati dai genitori, dalle insegnanti e dal dirigente scolastico Gennaro Della Marca, dell’Anpas Pubblica Assistenza San Leucio del Sannio e dell’Associazione Guerra di Liberazione di ...

