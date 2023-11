(Di domenica 26 novembre 2023) L'organizzatore dell'iniziativa: 'Mi aspettavo di vedere più uomini qui con noi'. Lacrime per Klodiana: 'Onoriamo il ricordo delle vittime continuando a ...

Eur - lo sport per insegnare la cultura della legalità : il progetto di “Eur Torrino-mezzocammino99”

Jovanotti : “Dovrò operarmi di nuovo - non cammino senza stampelle”

Medjugorje. Messaggio per oggi : come dare nuovo slancio al nostro cammino

Mondo : Vangelo della domenica. Siederà sul trono della sua gloria e separerà gli uni dagli altri (Mt 25,31 - 46)

In cammino per la libertà: "Ribelliamoci alla strage" LA NAZIONE

Comune di Viterbo"Io e te sulla stessa pedana. Lungo il cammino ... Comune di Viterbo

L’organizzatore dell’iniziativa: "Mi aspettavo di vedere più uomini qui con noi". Lacrime per Klodiana: "Onoriamo il ricordo delle vittime continuando a lottare".

Chiesa tedesca sull'orlo dello scisma: la mossa di papa Francesco spiazza tutti

Francesco preoccupato per le iniziative unilaterali dei vescovi in Germania. E Parolin li avverte: "Non si cambia su atti omosessuali e donne prete" ...