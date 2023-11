Il tumore al pancreas di Eleonora Giorgi | scoperto per caso | facendo un controllo per una tosse insistente

Leggi su vanityfair

(Di domenica 26 novembre 2023) La speranza per la cura delle neoplasie come quelle dell'attrice risiede però nella possibilità di sottoporsi a un intervento chirurgico. Inoltre, grazie all'approccio multidisciplinare in campo medico e scientifico, si stanno aprendo nuove possibilità di percorsi terapeutici efficaci