Il triste destino di Tu si que vales | senza Ballando con le stelle non avrebbe speranza di successo

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 26 novembre 2023) Una notte fredda ha visto molti italiani preferire il caldo del camino alla TV, macon leha ancora tenuto il passo, anche se non ha raggiunto numeri stratosferici di spettatori. Ma la serata ha riservato anche altre sorprese. Scopriamole insieme!con lenon decolla Nonostante non avesse praticamente concorrenza,con leha fatto registrare 3.330.000 spettatori con il 25.0% di share. C'è stato un lieve miglioramento rispetto alla settimana precedente, ma non basta ad accendere l'entusiasmo. La sorpresa di Tu si queLa sorpresa della serata è stata la replica di Tu si quesu Canale 5. Nonostante il programma sia finito, oltre 2 milioni di spettatori hanno deciso di rivivere le emozioni ...