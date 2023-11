Il tax free shopping | un indice in crescita del settore turistico L’analisi

(Di domenica 26 novembre 2023) Il valore complessivo del mercato globale del lusso raggiunge nel 2023 la quota di 1.500 miliardi di euro, indell’8-10% rispetto al 2022, e segna un nuovo record dopo gli anni segnati dalla pandemia. La spesa dei consumatori per le esperienze, in particolare, è tornata ai massimi storici, spinta dalla ripresa delle interazioni sociali e dei viaggi. E proprio la voglia di esperienze e di viaggi, in Europa continentale, traina anche i numeri del tax. A confermare l’andamento positivo è Pier Francesco Nervini, Coo North & Central Europe & Global Accounts di Global Blue, leader mondiale neldel tax: “Il 2023 è il vero anno del ritorno. A livello europeo stiamo superando il 2019, nonostante alcuni Paesi del Nord, per esempio la Germania, ...

la voglia di esperienze e di viaggi, in Europa continentale, traina anche i numeri del tax free shopping. In questo senso giocano da protagoniste anche Francia e Italia. I numeri del Coo North & ...

Le legge di bilancio 2024 italiana amplia l’ambito dello sgravio IVA per favorire consumi degli stranieri, svizzeri compresi; al confine progetti per fidelizzare i ticinesi ...