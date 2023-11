Il Sahel è un laboratorio per il futuro | per questo i potenti guardano ai migranti con sospetto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 26 novembre 2023) Innanzitutto la polvere, che entra dappertutto e colpisce il nostro SGUARDO in modo talvolta pericoloso. È diche vorrei parlare per prima cosa, perché tutto nella nostra vita dipende dal modo con cui guardiamo le cose… La prima cosa da osservare, quando si studia qualsiasi argomento, è proprio il tipo di sguardo col quale osserviamo una determinata realtà… Dove e come leggiamo la realtà! Da qui guardiamo (e leggiamo) la realtà dal, uno spazio umano, geografico, politico, economico e culturale.è già un aspetto interessante, ma da solo non basta, perché bisogna scegliere IL LUOGO socio-umano da cui guardarla. Ci sono luoghi privilegiati che diventano lo specchio della società... Uno di questi luoghi è la migrazione: irivelano molto del nostro! La seconda fase ...