(Di domenica 26 novembre 2023) Oggi nessuno riesce a portare le persone nelle piazze. Ci sono riuscite, invece, le attiviste di Non una di meno a partire da un’idea di. Leggi

Il profumo della libertà

Ricordo ancora il proprietario del bar in cui lavoravo quando ero una studentessa universitaria. "Vediamo se le gambe vanno bene", mi aveva detto durante il colloquio di lavoro, mentre mi apriva il ...

Il profumo della libertà - Francesca Coin Internazionale

Il profumo della solidarietà. I fornai fanno squadra: in dono il biscotto ... il Resto del Carlino

Il ritorno alla vittoria in campionato non restituisce sorriso e fiducia ai rossoneri. Ora l'Europa per cambiare marcia

Il ritorno alla vittoria in campionato non restituisce sorriso e fiducia ai rossoneri. Ora l'Europa per cambiare marcia ...

Svezia “on the road”, da Stoccolma a Luleå a caccia dell'aurora boreale

Avventurarsi tra le acque del Mar Baltico settentrionale a bordo di una nave rompighiaccio e attraversare il Paese nella carrozza di un treno notturno assistendo allo spettacolo dell’aurora boreale. M ...