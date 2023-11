Il Paradiso delle Signore trame 27 11- 1 dicembre 2023 | la sfida di Irene

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 26 novembre 2023) La prossima settimana di programmazione de Ilsarà all'insegna dellaperCipriani. Stando alledal 27 novembre al 1°, le Veneri apprenderanno la notizia di un concorso per la miglior commessa di Milano.deciderà di concorrere e verrà a sapere che potrebbe avere come rivale Lucia Giorgi, che ha lasciato il grande magazzino milanese per andare a lavorare alla Galleria Milano Moda. Nel frattempo, i Puglisi sveleranno il motivo della loro ostilità nei confronti del desiderio di Agata di iscriversi ad un corso di disegno, mentre Matilde, dopo aver scoperto la verità, prenderà una decisione definitiva su Tancredi e si accingerà a renderla ufficiale. Poco dopo, Umberto si recherà ...