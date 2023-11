Il Papa | “Ho un’infezione ai polmoni” Chi è monsignor Braida | intervenuto all’Angelus al suo posto video

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 26 novembre 2023) «Oggi non posso affacciarmi dalla finestra perchè ho questo problema di infezione ai. A leggere la riflessione sarà»: con queste paroleFrancesco ha introdotto la recita dell’Angelus affidando ail compito di leggere la riflessione che precede la preghiera mariana. In collegamento da Santa Marta, Bergoglio è parso stanco e affaticato, sul dorso della mano destra un vistoso cerotto, a coprire la cosiddetta “farfalla” che consente di ricevere soluzione fisiologica insieme ad altri medicinali tramite tecniche endovenose. Mai succcesso prima: l’Angelus incollegamento, letto da un prelato Il collegamento, ma soprattutto la riflessione, affidata non a un cardinale, ma un semplice prelato, ...