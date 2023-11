“Il paese dei jeans in agosto” | il film su sogni e illusioni di un aspirante influencer di provincia

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 26 novembre 2023) È nelle sale cinematografiche “Ildeiin”, opera prima di Simona Bosco Ruggeri. Il, prodotto da Akita, Maremosso e Adler Entertainment, e distribuito da Adler Entertainment, è stato girato ina sud di Salerno (nei paesi di Montesano sulla Marcellana, Atena Lucana, Sapri, Vibonati, Paestum e Trentinara) ed è interpretato – tra gli altri – da Lina Siciliano (Nastro d’argento premio Biraghi come Giovane promessa e Globo d’oro come miglior attrice per Una femmina) Pasquale Risiti (Un weekend particolare), Rosalia Porcaro (Gli anni belli e Ammore e malavita), Ninni Bruschetta, Ludovica Coscione (Mare fuori e Non dirlo al mio capo), Mimma Lovoi, Valerio Santoro, Enzo Decaro e con la partecipazione straordinaria di Nunzia Schiano (Non c’è più religione, ...