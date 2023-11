Il nuovo Patto di stabilità? Un azzardo Le preoccupazioni di Pedrizzi

Leggi su formiche

(Di domenica 26 novembre 2023) Prima una cena il prossimo 7 dicembre e poi l’ultimo Ecofin di quest’anno potrebbero veder raggiunto l’accordo sulle nuove regole di bilancio. Al momento siamo alle ultime dichiarazioni di Giorgia Meloni, il presidente del Consiglio, che ha incontrato il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, il premier croato Andrej Plenkovic’ e i leader di Polonia e Malta ed ha affrontato oltre che la questione dei balneari e del Mes, sopratutto il tema della riforma deldidichiarando: “Sulla riforma delpenso che serva un rush finale. Si stanno facendo passi in avanti perché ci si rende conto che il ritorno alle vecchie regole sarebbe esiziale, ma i passi sono ancora insufficienti”. “Ci sono – ha aggiunto – tantissimi Paesi che la vedono come noi, per cui bisogna vedere quale sarà il risultato di queste alleanze ...