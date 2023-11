(Di domenica 26 novembre 2023) IL CASO. Cordolo raddrizzato per agevolare la circolazione delle auto. E resta sul tavolo il ritorno dei «birilli».

Nodo di Pontesecco - pronte le due corsie in entrata a Bergamo. Brembilla : “Situazione decisamente migliorata”

Nodo di Pontesecco - l’ira di tre sindaci dopo l’invito a collaborare per risolvere il problema del traffico

Lo “Snodo Gordiano” di Pontesecco - la lettera di un lettore : “Penalizzato che rientra in Valle”

Nodo di Pontesecco - Brembilla : “Metteremo la freccia continua a destra tra via Raboni e via Biava”

“Nodo di Pontesecco : chi paga i danni economici del tempo perso in coda?”

Il nodo di Pontesecco: «tagliata» l'aiuola al rondò di Valtesse L'Eco di Bergamo

Birilli si o no a Pontesecco: a giorni la decisione L'Eco di Bergamo

Pontesecco, per snellire il traffico spostata la fermata dell’autobus

Aggiustamento a Pontesecco. La fermata dell’autobus in direzione della Valle Brembana è stata infatti spostata in via sperimentale indietro di 200 metri, nel tentativo di rendere più fluida la circola ...