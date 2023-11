Il monologo di Crozza sul neopresidente Milei | “È una specie di Formigoni a cui è morto il parrucchiere | La Russa in confronto è Kennedy”

(Di domenica 26 novembre 2023) Maurizionella nuova puntata di Fratelli di– in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ – ci mostra alcuni neo leader dell’ultradestra nella politica mondiale: “Javier. È contro l’aborto, ma favorevole alla vendita di organi. Cioè perla vita è sacra, ma a ‘tranci’ vale molto di più. È per quello che va in giro con la motosega InLasembra. Comunque ricapitolando: vuole abolire i ministeri, azzerare lo Stato e dare tutto ai privati: scuola, trasporti, sanità. Praticamente è unadia cui èil. Orami la tendenza è chiara: nel mondo c’è tanta voglia di bruti”. “Live streaming ed episodi ...

Il monologo (sconsolato) di Crozza sui tagli alla sanità : “Ma i medici non erano i nostri eroi? E ci ritroveremo di nuovo Formigoni in politica…”

Crozza /Monologo: "27 marzo 1994, elezioni politiche, per la prima volta un simbolo includeva il cognome del titolare, come nelle pizzerie. ...

Maurizionella nuova puntata di FRATELLI DI- in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ - nel suoindividua la data precisa in cui la politica italiana è diventata egoriferita: '...era il 27 marzo ...

Il monologo di Crozza sul neopresidente Milei: “È una specie di Formigoni a cui è morto il… Il Fatto Quotidiano

Il monologo di Crozza: "Ecco dove è nato l'accordo sui migranti tra Giorgia Meloni e Edi Rama" La Stampa

Crozza/monologo: «Aumento di neo leader di ultradestra: nel mondo c’è tanta voglia di bruti»

$bp("Brid_00863572", {"id":"41022","width":"16","height":"9","video":"1487251"}); Maurizio Crozza nella nuova puntata di FRATELLI DI CROZZA – in ...

Le donne di Malamore. Ecco il monologo di Lante Della Rovere

Lucrezia Lante della Rovere porta in scena "Le donne di malamore", tratto da "Malamore" di Concita de Gregorio, per celebrare la Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le don ...