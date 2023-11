Il ministro Lollobrigida si difende ancora sul treno-gate | «Non è vero che Giorgia è arrabbiata con me Sono nel mirino»

Leggi su open.online

(Di domenica 26 novembre 2023) «Ilera in grave ritardo e mi aspettavano, sotto la pioggia, a Caivano, per una cerimonia importante. Avessi fatto ritardo io, avrebbe fatto ritardo lo Stato». Francescoper l’Agricoltura e sovranità alimentare si, davanti alle domande di Fabrizio Roncone del Corriere della Sera. «Io mi dimetterò quando il mondo dell’agricoltura dirà di essere insoddisfatto del mio lavoro. Per ora, invece,tutti entusiasti». Anzi: «Solo una battuta di Romeo. Che, però, mi ha già cercato due volte al telefono… Appena trovo un minuto, lo richiamo». E sul silenzio di Salvini: «È ildei Trasporti. Quando, e se lo riterrà opportuno, credo esprimerà il suo giudizio nelle sedi opportune». Roncone afferma che la presidente del ...